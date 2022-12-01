В Улан-Удэ подвели итоги фестиваля-конкурса «Амар мэндэ»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

29 ноября прошла церемония награждения лауреатов конкурса



В столице Бурятии подведены итоги городского многожанрового творческого фестиваля-конкурса сценических искусств «Амар мэндэ». 256 ребят из 17 образовательных учреждений Улан-Удэ приняли участие в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Театр».



Малыши из 4 детских садиков порадовали своими песнями и танцами. Соня Б. из детского сада «Рябинка» и Надя Б. из детского сада «Номина» стали лауреатами I степени. Танцоры из детского сада «Родничок» – лауреатами II степени.



Среди школьников победителями стали:

Лауреаты I степени – Алёна Г. (гимназия №14), Серафима С. и вокальная группа СОШ №20;

Лауреаты II степени – Аюр П. и учащиеся 2 «г» класса СОШ №54, музыкально-театральная студия «Импровиз» гимназии №14;

Лауреаты III степени – Амина Ж. и театральная студия «Дебют» СОШ №54.



Активное участие во всех трёх номинациях приняли учреждения дополнительного образования Улан-Удэ: городской дворец детского (юношеского) творчества, дома творчества Октябрьского и Железнодорожного районов, центр «Эдельвейс», центр «Родник», центр «Безопасное детство».



Лауреаты I степени – школа танца «Маскарад» ГДДЮТ представили красивые танцы. Ксения Т., Елизавета К. и Альбина С. из «Школы ведущего» дома творчества Железнодорожного района стали лучшими в номинации «Художественное слово».



Профессиональное жюри конкурса отметило разнообразие и яркость творческих номеров и хорошую подготовку участников конкурса. 29 ноября победителям конкурса вручили дипломы и сладкие призы, руководители творческих объединений получили благодарственные письма. Ознакомиться с результатами конкурса можно в группе ДООЦ «Родник», сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

