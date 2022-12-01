Спортсмены завоевали награды открытого кубка местной федерации настольного тенниса
Теннисисты Бурятии штурмуют международные пьедесталы. На этот раз сборной республики по настольному теннису удалось завоевать медали открытого кубка федерации настольного тенниса Монголии. Об этом сообщили в министерстве спорта РБ.
В копилке у команды – награды различных достоинств. Так, золотые медали среди мужчин завоевал Баир Данзанов. «Серебро» в команду принёс Дашицырен Дамдинов среди ветеранов 60-69 лет, а также Павел Ш. у мальчиков 11-12 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, юные спортсмены Бурятии завоевали на этих соревнованиях ещё шесть наград.
Теннисисты Бурятии успешно выступили в Монголии
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