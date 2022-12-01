В Москве представят работу бурятских мастериц для «Вышитой карты России»

Они вышили фрагмент карты Забайкальского края



Презентация «Вышитой карты России» с 89 регионами пройдёт в Москве в День Конституции – 12 декабря. Вышитый фрагмент карты Забайкалья с использованием традиционных орнаментов и символов края подготовили мастера прикладного искусства и народных промыслов, методисты центра развития бурятской культуры.



- Работу мастеров Забайкальского края координировала директор центра развития бурятской культуры Забайкальского края Сэсэг Норполова. Вышитый фрагмент карты Забайкальского края с использованием традиционных орнаментов и символов нашей местности подготовили мастера прикладного искусства и народных промыслов: методисты центра развития бурятской культуры Забайкальского края Янжима Батуева и Эржена Цыдыпова, учитель технологии Аюна Носкова, педагог дополнительного образования Соелма Цыдыпова. А мастерицы Элена Моисейчева из г. Читы и Роза Балданова из п. Агинское в числе 154 представителей из других регионов примут участие 12 декабря в День Конституции в официальной презентации вышитой карты России в театре «Русская песня» в Москве, — сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Напомним, проект «Вышитая карта России» стартовал в декабре прошлого года в городе Чебоксары и нашёл поддержку в регионах. В регионы местным мастерицам направляли канву и лекала. Так рукодельницы вышили фрагменты в соответствии с географическими очертаниями своей малой родины, которые затем собрали воедино на чувашской фабрике «Паха тĕрĕ» в виде большой карты.

