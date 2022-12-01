По маршруту будет ездить 26 машин
Торжественное открытие троллейбусного маршрута №1 «Дорожная больница – Каштак» состоялось в Чите 30 ноября. Общая протяжённость маршрута 21,9 километра, на линии оборудовано дополнительно ещё 10 остановок.
Всего по маршруту будут следовать 26 машин, среди которых троллейбусы нового поколения «Авангард». В месяц по маршруту смогут ездить более 30 тысяч человек.
Среди первых и уже постоянных пассажиров – девочка Эвелина. Школьница ещё год назад обращалась на прямой разговор с губернатором и просила решить проблему с общественным транспортом в посёлке Каштак.
- Я езжу в школу на 35 маршруте. Они очень редко ходят, и я стою на остановке целых 30 минут, а пока я стою, мне очень холодно, - год назад рассказывала Эвелина.
Теперь одна из троллейбусных остановок находится рядом с домом девочки, а интервал движения транспорта от 4 до 5 минут.
- Продление троллейбусной линии решило одновременно вопросы с экологией и доступностью общественного транспорта, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Чите открыли троллейбусную линию до посёлка Каштак
Общество, Фото:
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