Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин

В одном из пригородных районов дети будут учиться удалённо почти две недели















Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сильно возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом . Превышение эпидпорогов наблюдается во всех возрастных группах. «До 80% приходится на детей до 17 лет, и порядка 33% из них – от 7 до 14 лет. Это школьники, наиболее уязвимая группа. В школах отмечается скопление людей и, конечно же, создаются благоприятные условия для широкого распространения ОРВИ», – поясняла замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

С 1 декабря учащиеся сразу шести средних школ в Заиграевском районе Бурятии – Ново-Курбинской, Старо-Брянской, Унэгэтэйской, Эрхиринской, Новобрянской и Ключевской – перешли на дистанционное обучение. Там резко возросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями.- Перевод на дистанционный процесс обучения связан с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом и с превышением эпидпорога по ним в этих образовательных организациях, – пояснила начальник районного управления образования Анна Шурыгина.Соответствующий приказ подписали накануне. На «удалёнку» почти на две недели – до 12-го числа – уйдут ученики 1-10 классовНакануне стало известно, что на дистант из-за роста ОРВИ и гриппа перевели и школы в пригородном Иволгинском районе – в сёлах Сужа, Поселье, Нижняя Иволга, Сотниково, Кокорино, Оронгой, Калёново, Ганзурино, Красноярово, посёлке Тапхар и улусе Хойтобэе. Кроме того, работу приостановили семь детских садиков – «Рябинка», «Берёзка», «Улаалзай», «Булжамуур», Солнышко», «Ромашка» и «Вишенка».- На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение, что сады и большие школы закрывают по классам и группам, если там 20% и более заболевших. А малые школы – от общего количества детей, – пояснила руководитель РУО Татьяна Дансарунова.В начале недели также закрылись Верхнеичетуйская и Нижнеичетуйская СОШ в Джидинском районе, а с 29 ноября – Петропавловская и Оёрская СОШ и частично – районная гимназия в Петропавловке и школа в Джиде.