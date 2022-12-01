01 декабря

30 ноября

Популярное

Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин

Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном из пригородных районов дети будут учиться удалённо почти две недели

С 1 декабря учащиеся сразу шести средних школ в Заиграевском районе Бурятии – Ново-Курбинской, Старо-Брянской, Унэгэтэйской, Эрхиринской, Новобрянской и Ключевской – перешли на дистанционное обучение. Там резко возросла заболеваемость острыми респираторными инфекциями.

- Перевод на дистанционный процесс обучения связан с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом и с превышением эпидпорога по ним в этих образовательных организациях, – пояснила начальник районного управления образования Анна Шурыгина.

Соответствующий приказ подписали накануне. На «удалёнку» почти на две недели – до 12-го числа – уйдут ученики 1-10 классов

Накануне стало известно, что на дистант из-за роста ОРВИ и гриппа перевели и школы в пригородном Иволгинском районе – в сёлах Сужа, Поселье, Нижняя Иволга, Сотниково, Кокорино, Оронгой, Калёново, Ганзурино, Красноярово, посёлке Тапхар и улусе Хойтобэе. Кроме того, работу приостановили семь детских садиков – «Рябинка», «Берёзка», «Улаалзай», «Булжамуур», Солнышко», «Ромашка» и «Вишенка».

- На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение, что сады и большие школы закрывают по классам и группам, если там 20% и более заболевших. А малые школы – от общего количества детей, – пояснила руководитель РУО Татьяна Дансарунова.

В начале недели также закрылись Верхнеичетуйская и Нижнеичетуйская СОШ в Джидинском районе, а с 29 ноября – Петропавловская и Оёрская СОШ и частично – районная гимназия в Петропавловке и школа в Джиде.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сильно возросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Превышение эпидпорогов наблюдается во всех возрастных группах. «До 80% приходится на детей до 17 лет, и порядка 33% из них – от 7 до 14 лет. Это школьники, наиболее уязвимая группа. В школах отмечается скопление людей и, конечно же, создаются благоприятные условия для широкого распространения ОРВИ», – поясняла замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.


карантин школы болезнь ОРВИ грипп

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появится универсальное пособие на детей
В Бурятии появится универсальное пособие на детей
Общество, 01.12.2022
Оно заменит сразу несколько разных ежемесячных выплат
Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин
Школы в Бурятии продолжают массово отправлять на карантин
Общество, 01.12.2022
В одном из пригородных районов дети будут учиться удалённо почти две недели
В Улан-Удэ сегодня пройдёт большой собачий рейд
В Улан-Удэ сегодня пройдёт большой собачий рейд
Общество, 01.12.2022
Будет развёрнут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных
В Бурятии после вмешательства прокуратуры появились места для инвалидов
В Бурятии после вмешательства прокуратуры появились места для инвалидов
Общество, 01.12.2022
По результатам проверки прокуратуры Кижингинского района на стоянках выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Общество, 01.12.2022
Один из вагонов вышел из строя
В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
Общество, 01.12.2022
Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей
Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку
Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку
Общество, 01.12.2022
Зрителям предлагается «почувствовать дыхание священного озера Байкал»
В Бурятии стартовал конкурс о Закамне
В Бурятии стартовал конкурс о Закамне
Общество, 01.12.2022
Участникам предлагается прочитать отрывок из книги
Декабрь в Бурятии начнётся с метелей
Декабрь в Бурятии начнётся с метелей
Общество, 01.12.2022
В Улан-Удэ временами снег
В Улан-Удэ проведут юбилейный вечер народного поэта
В Улан-Удэ проведут юбилейный вечер народного поэта
Общество, 30.11.2022
Творческий вечер будет приурочен к 75-летию Баира Дугарова
Дети из Бурятии могут отправить письма Деду Морозу
Дети из Бурятии могут отправить письма Деду Морозу
Общество, 30.11.2022
Письмо в специальный ящик можно опустить до 31 декабря.
В Улан-Удэ открылась новая площадка для встреч со зрителями
В Улан-Удэ открылась новая площадка для встреч со зрителями
Общество, 30.11.2022
Первым мероприятием проекта станет концерт «Родная Бурятия»
В селе Курумкан в Бурятии почти готова новая школа
В селе Курумкан в Бурятии почти готова новая школа
Общество, 30.11.2022
Ход строительства проверил зампред правительства Евгений Луковников
В Улан-Удэ откроется выставка ветерана боевых действий
В Улан-Удэ откроется выставка ветерана боевых действий
Общество, 30.11.2022
Также будет презентована книга о 321 стрелковой дивизии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^