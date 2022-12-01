В Бурятии после вмешательства прокуратуры появились места для инвалидов

По результатам проверки прокуратуры Кижингинского района на стоянках выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов
Как выяснила прокурорская проверка, в селе Кижинга вблизи спортивного комплекса, детской спортивной школы, музыкальной школы и центра детского творчества отсутствовали выделенные специализированные места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Главе Кижингинского района Бурятии внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.
Выделены специализированные места, установлены дорожные знаки, обозначающие места для парковки инвалидов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По результатам проверки прокуратуры Кижингинского района на стоянках выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов
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