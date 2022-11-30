Роман Невзоров проплыл дистанцию в 100 метров за 56,39 секунд
Роману Невзорову из Бурятии во время чемпионата России по плаванию удалось выполнить норматив мастера спорта. Он проплыл дистанцию в 100 метров на спине с результатом 56,39 секунд, поделились в минспорта республики.
- В Бурятии одними из первых спортивное звание «мастер спорта России» завоевали Ксения Зубакина и Александр Киреев. Сейчас результат Романа третий. Таких результатов республиканская спортивная школа плавания добилась за четыре года слаженной работы, - рассказали в минспорта Бурятии.
Прошедший в Казани чемпионат в рамках международных соревнований «Игры дружбы» собрал более 1000 пловцов из 22 стран.
В Бурятии появился третий мастер спорта по плаванию
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