В Бурятии появился третий мастер спорта по плаванию

Роман Невзоров проплыл дистанцию в 100 метров за 56,39 секунд



Роману Невзорову из Бурятии во время чемпионата России по плаванию удалось выполнить норматив мастера спорта. Он проплыл дистанцию в 100 метров на спине с результатом 56,39 секунд, поделились в минспорта республики.



- В Бурятии одними из первых спортивное звание «мастер спорта России» завоевали Ксения Зубакина и Александр Киреев. Сейчас результат Романа третий. Таких результатов республиканская спортивная школа плавания добилась за четыре года слаженной работы, - рассказали в минспорта Бурятии.



Прошедший в Казани чемпионат в рамках международных соревнований «Игры дружбы» собрал более 1000 пловцов из 22 стран.

