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В Бурятском оперном театре покажут оперетту «Мистер Икс»

В Бурятском оперном театре покажут оперетту «Мистер Икс»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьера состоится 24 и 25 января

В Бурятском оперном театре началась подготовка к премьере сезона – оперетте Имре Кальмана «Мистер Икс». Музыкальным руководителем и дирижёром оперетты выступит маэстро Владимир Рылов. Режиссером-постановщиком стала Алла Семак — советская и российская актриса театра и кино, режиссёр Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженная артистка РФ, сообщили в пресс-службе театра.

Алла Семак впервые приехала в Бурятию и сразу приступила к репетициям с артистами театра.

- У нас в театре этот спектакль показали более 500 раз. Не верьте, если вам скажут, что оперетта – это лёгкий жанр. Это самый сложный жанр, потому что надо играть, как драматический актёр, петь, как оперный певец, танцевать, как артист балета. У вас замечательная труппа. Артисты впитывают всё, с ними очень интересно работать. Я получаю колоссальное удовольствие, - похвалила артистов театра Алла Семак.

Действие в оперетте «Мистер Икс» происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли. В недалеком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства. Лишённый средств молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов. Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актерском мире, став известным цирковым акробатом. И однажды во время гастролей в Санкт-Петербурге он влюбляется в одну из постоянных посетительниц представлений.

Премьера оперетты «Мистер Икс» состоится 24 и 25 января 2023 года.


Возрастное ограничение 12+
театр оперы и балета оперетта

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