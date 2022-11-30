Заросло более 150 квадратных метров сельхозземель
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Кижингинском районе Бурятии, полностью зарос травой и кустарниками. Нарушение выявил государственный инспектор управления Россельхознадзора.
- В ходе наблюдения обнаружено зарастание земельного участка древесно-кустарниковой растительностью на всей площади – 159 265 квадратных метров. За это нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Правообладателю земли выдано предостережение, - сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии собственнику заросшего участка выдали предостережение
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