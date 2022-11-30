Забайкальские врачи спасли жизнь новорождённому

Срочную операцию провели хирурги детской клинической больницы в Чите



В Забайкалье новорождённый мальчик поступил в хирургическое отделение краевой детской клинической больницы в Чите со сложным диагнозом – неполным формированием пищевода. Требовалась срочная операция. В ней приняли участие одновременно три медицинских специалиста: два хирурга и анестезиолог. Операция прошла успешно, теперь жизни ребёнка ничего не угрожает.



- Перед операционной бригадой стояла сложная задача – провести пластику пищевода новорождённому ребёнку. Они справились. Мальчику нужно будет пройти период реабилитации, - отметил главный врач краевой детской клинической больницы Владимир Комаров.



Операция продлилась три часа. Сейчас ребёнок находится в реанимации, он идёт на поправку. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.



