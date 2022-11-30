Жителей республики просят поддержать земляков
6 декабря в Ставрополе пройдёт финал проекта «Молодые лица Студенчества России - 2022» с вручением титулов «Мисс и Мистер Студенчества России - 2022». Претендентов выдвинули 32 региона, а общее количество участников — 55 парней и девушек.
Бурятию представляют студенты Бурятского государственного университета имени Д. Банзарова Аюна Бархатова и Дашанима Дугарцыренов. Сейчас идёт голосование на официальной странице проекта.
Жителей республики призывают поддержать ребят. Для этого нужно будет быть подписанным на группу в «ВКонтакте» «Мисс и Мистер Студенчество России». В ней нужно проголосовать за Аюну и Дашаниму.
- Нужна максимальная поддержка, важен каждый ваш голос! – сообщает федерация студенческого самоуправления БГУ.
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Студенты Бурятии участвуют в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России»
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