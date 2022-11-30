В Бурятии парикмахер бесплатно делает причёски инвалидам

Альбина Алексеева уже помогла 11 жителям Заиграевского района
В преддверии Международного Дня инвалида, который отмечается 3 декабря, в Заиграевском районе Бурятии проходит акция «Вместе мы справимся». Её инициировала участница социального контракта, автор проекта «Мобильный парикмахер» Альбина Алексеева.
- Оказание услуг осуществляется не только на рабочем месте, но и на выезде. Сначала я набираю определённое количество заявок, от которых зависит мой маршрут. Ведь «мобильный парикмахер» работает в свободное от работы время, и это исключительно благотворительный проект. То есть стрижки я делаю совершено бесплатно, - рассказывает Альбина.
- Так и в этот раз выехала на дом к семье, где проживают трое граждан, имеющих инвалидность. Людям в силу своего заболевания посещать салоны и парикмахерские сложно, - добавила она.
В отделе социальной защиты предложение участницы социального контракта оказывать такую помощь на дому – поддержали и оказали всяческую помощь. Всего с начала акции в добрые руки Альбины попали 11 человек из числа сельских жителей с ограниченными возможностями.
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Общество, Фото:
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