В Иркутске за сутки выпало 40% месячной нормы снега

Общество, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

По городу пройдут большие колонны уборочной техники



Уже более суток в Иркутске идёт снег. Выпало 40 % от месячной нормы. По прогнозу метеорологов осадки не прекратятся до завтрашнего дня, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своём telegram-канале.



- Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. Мы непрерывно чистим тротуары и дороги, но пока снег не прекратится, максимально эффективно работать трудно. Тем не менее за минувшую ночь с дорог вывезено более 200 тонн снега, на улицы вывели 35 комбинированных машин. Дворники приступили к работе в 4 утра. Работу техники осложняет напряженное движение и припаркованный транспорт на центральных улицах, - отметил Руслан Болотов.



Сейчас к очистке приступила дневная смена «Автодора». До 15 часов по улицам города пройдут большие колонны техники. В это время иркутян просят воздержаться от использования личного транспорта.



