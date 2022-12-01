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Декабрь в Бурятии начнётся с метелей

Декабрь в Бурятии начнётся с метелей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ временами снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 декабря по республике облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, по Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с, позёмка, метели, заносы.

Температура днём -11,-16, местами -21,-26.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём -13,-15.
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