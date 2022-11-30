В Бурятии отметили 225-летие Селенгинского полка

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Торжества состоялись в посёлке Новоселенгинск



29 ноября в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии прошли торжественные мероприятия, посвящённые 225-летию Селенгинского 41-го пехотного полка, который участвовал во всех крупных битвах с армией Наполеона, освобождал Севастополь и входил в Париж.



Начались праздничные мероприятия божественной литургией в Свято-Вознесенской церкви в Новоселенгинске и поклонением иконе Печерской Божьей Матери. Церковную службу вёл протоирей Отец Евгений.



Затем на центральной площади возле триумфальной арки выстроился торжественный парад, Юнармейцы Селенгинского района возложили гирлянды к памятному камню. Завершился митинг минутой молчания, салютом с участием военнослужащих 37-й армии города Кяхта.



Торжественное собрание гостей мероприятия прошло в стенах сельского дома культуры. Оформление зала погрузило участников в эпоху того времени. На входе гостей встречали гренадёры в форме селенгинских пехотинцев. В фойе ДК играла инструментальная группа Гусиноозёрской ДШИ.



Поздравить селенгинцев с юбилейным мероприятием прибыли известные общественные и культурные деятели республики, в том числе автор селенгинского вальса Энгельсина Гармаева, автор селенгинской оды «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнэй» Пурбо Дамиранов.



Мероприятия, посвящённые Селенгинскому 41-му пехотному полку, проходят ежегодно. Одной из традиций праздника является награждение «Селенгинским Оскаром» - статуэткой гренадёра полка – тех, кто внёс значительный вклад в развитие Селенгинского района. В этом году «Селенгинскими гренадёрами» удостоились Виликтон Иринцеев, тренер по стрельбе из лука СШОР г. Гусиноозёрск, и Анна Круглова, директор Новоселенгинской школы.



После торжественной церемонии состоялась премьера спектакля «Нас слава предков окрыляет» (12+). В этой постановке были задействованы самодеятельные артисты, воплотившие историю Селенгинского полка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района со ссылкой на организаторов проекта и создателей спектакля.

