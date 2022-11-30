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Коллектив Тункинской больницы простился с опытным врачом-инфекционистом

Коллектив Тункинской больницы простился с опытным врачом-инфекционистом
Общество, 
Любовь Дашеевна проработала в сфере здравоохранения Тункинского района 30 лет

Ушла из жизни ветеран здравоохранения, врач-инфекционист Дарбалаева Любовь Дашеевна. Об этом сообщили в пресс-службе Тункинской центральной районной больницы.

Любовь Дашеевна родилась многодетной семье в селе Тагархай 20 января 1960 года. После окончания Кыренской школы-интерната поступила в медицинское училище по специализации «акушерское дело» в Улан-Удэ.

После окончания медучилища, будучи уже действующим специалистом, она поступила в Благовещенский государственный медицинский университет. Закончив учёбу, она начала работу врачом-интерном в Баргузинской центральной районной больнице.

В августе 1992 года была назначена главным врачом Толтойской участковой больницы в Тункинском районе.

Через 10 лет, в декабре 2002 года, заняла должность заведующей инфекционного отделения ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».

Всю свою трудовую деятельность Любовь Дашеевна посвятила оказанию медицинской помощи населению. За время работы зарекомендовала себя квалифицированным специалистом, обладающим высокими теоретическими знаниями и практическими навыками.

Являлась требовательным, инициативным заведующим, грамотным врачом - инфекционистом. За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».

С приходом COVID-19 Любовь Дашеевна в буквальном смысле вела борьбу с коронавирусом, находясь в красной зоне ковидного госпиталя. Оказывала медицинскую помощь в круглосуточном режиме, за что была награждена медалью - «По зову сердца».

Любовь Дашеевна пользовалась заслуженным авторитетом у коллег и всех, кто знал её. Дети врача также посвятили жизнь медицине: её дочь Татьяна, и зять Николай трудятся в Тункинской больнице.

- Светлая память о прекрасном докторе, добром человеке - навсегда останется в сердцах благодарных пациентов и земляков! - попрощались коллеги Тункинской ЦРБ.
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