В Бурятии стартовал конкурс о Закамне

Участникам предлагается прочитать отрывок из книги
В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Минии тоонто – Захаамин», посвящённый столетию полного кавалера ордена Славы Б.М. Дамчеева, 90-летию заслуженного работника культуры РБ, педагога, краеведа, члена литературного объединения «Уран дyшэ» В.Ш. Хадаева и 95-летнему юбилею Закаменского района.
Участниками могут стать учащиеся школ Закаменского района и Бурятии в возрастных категориях: 5-8 классы и 9-11 классы. Конкурс проводится в номинациях:
1. «Проза». Участник читает текст из книги Бадмы Шойдокова «Дархан соло» (6+) о Б.М. Дамчееве по выбору.
2. «Поэзия». Участник читает отрывок из книги Мэлса Самбуева «Мамайн добуунhaa дурдалга» (6+) наизусть по выбору.
3. Произведение своего земляка, восхваляющее родной край, село, посвящённое Хадаеву В.Ш., наизусть по выбору.
4. Авторское произведение на бурятском языке наизусть.
Заявки и материалы для участия подаются до 5 декабря на электронную почту: [email protected] Об этом сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».
Возрастное ограничение 6+
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