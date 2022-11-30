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На реке Бурятии проведут противоналедные мероприятия

На реке Бурятии проведут противоналедные мероприятия
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Временные дамбы появятся в селе Хуртага

В Закаменском районе Бурятии проведут противоналедные мероприятия на реке Хуртагинка в селе Хуртага. В ноябре было подписано соглашение между администрацией района и министерством природных ресурсов и экологии республики по выделению субсидии на сумму более 10 миллионов рублей.

Выделенные средства пойдут на проведение работ по устройству временных дамб обвалования на реке Хуртагинка. Работы предусматривают устройство временной дамбы протяжённостью 1 километр по обеим берегам.

24 ноября был заключён контракт с подрядчиком на выполнение работ, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
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