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Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку

Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Зрителям предлагается «почувствовать дыхание священного озера Байкал»

С 3 по 8 января следующего года в Санкт-Петербурге пройдут гастроли государственного цирка Бурятии. На одной из крупнейших площадок города «М-1 Арене» покажут новогоднее представление «Колесо времени или тайна пяти стихий».

Перед петербуржцами и гостями Северной столицы выступят «гуттаперчевые девушки», акробаты- вольтижёры и воздушные гимнасты. Зрителей порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.

Мероприятие будет приурочено к столетию Республики Бурятия, сообщает пресс-служба цирка.

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Бурятия цирк Санкт-Петербург Новый год

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