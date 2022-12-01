Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Зрителям предлагается «почувствовать дыхание священного озера Байкал»



С 3 по 8 января следующего года в Санкт-Петербурге пройдут гастроли государственного цирка Бурятии. На одной из крупнейших площадок города «М-1 Арене» покажут новогоднее представление «Колесо времени или тайна пяти стихий».



Перед петербуржцами и гостями Северной столицы выступят «гуттаперчевые девушки», акробаты- вольтижёры и воздушные гимнасты. Зрителей порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.



Мероприятие будет приурочено к столетию Республики Бурятия, сообщает пресс-служба цирка.



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