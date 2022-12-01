Зрителям предлагается «почувствовать дыхание священного озера Байкал»
С 3 по 8 января следующего года в Санкт-Петербурге пройдут гастроли государственного цирка Бурятии. На одной из крупнейших площадок города «М-1 Арене» покажут новогоднее представление «Колесо времени или тайна пяти стихий».
Перед петербуржцами и гостями Северной столицы выступят «гуттаперчевые девушки», акробаты- вольтижёры и воздушные гимнасты. Зрителей порадуют клоунада, жонглирование, игры со скакалками и хула-хупами.
Мероприятие будет приурочено к столетию Республики Бурятия, сообщает пресс-служба цирка.
Возрастное ограничение 0+
Цирк Бурятии покажет в Санкт-Петербурге новогоднюю сказку
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По результатам проверки прокуратуры Кижингинского района на стоянках выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов
Один из вагонов вышел из строя
Зрителям предлагается «почувствовать дыхание священного озера Байкал»
Участникам предлагается прочитать отрывок из книги
В Улан-Удэ временами снег
Творческий вечер будет приурочен к 75-летию Баира Дугарова
Итоги конкурса подведут по 22 декабря
Письмо в специальный ящик можно опустить до 31 декабря.
Первым мероприятием проекта станет концерт «Родная Бурятия»
Ход строительства проверил зампред правительства Евгений Луковников
Также будет презентована книга о 321 стрелковой дивизии
Роман Невзоров проплыл дистанцию в 100 метров за 56,39 секунд
Премьера состоится 24 и 25 января
В центре столицы Забайкалья утром будет перекрыто движение для всех видов транспорта
Государство возмещает родителям от 20 до 70 процентов оплаты за детский сад