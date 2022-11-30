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В Бурятии определился чемпион республиканской лиги КВН

В Бурятии определился чемпион республиканской лиги КВН
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
В Улан-Удэ состоялись финальные игры этого года

На прошлой неделе в столице Бурятии завершился финал республиканской лиги КВН. Любители студенческого юмора собрались в концертном зале Бурятской сельхозакадемии.

За звание чемпиона боролись пять команд: молодёжные команды «Басурмане» (БГСХА), «Город двух У» (ВСГУТУ), монокоманды «Егор Гула» и «Сборная одного», а также ветераны бурятского КВН «СНГ».

В борьбе за чемпионство победил опыт. Команда Сергея Цыренова «СНГ» стала чемпионом Бурятии, обойдя с минимальным отрывом в 1 балл команду «Басурмане». В составе команды представители из Бурятского госуниверситета, колледжа искусств и три студента БГСХА. Об этом сообщает пресс-служба академии.
Бурятия КВН студенты вузы юмор молодежь

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