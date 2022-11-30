В Бурятии определился чемпион республиканской лиги КВН

В Улан-Удэ состоялись финальные игры этого года



На прошлой неделе в столице Бурятии завершился финал республиканской лиги КВН. Любители студенческого юмора собрались в концертном зале Бурятской сельхозакадемии.



За звание чемпиона боролись пять команд: молодёжные команды «Басурмане» (БГСХА), «Город двух У» (ВСГУТУ), монокоманды «Егор Гула» и «Сборная одного», а также ветераны бурятского КВН «СНГ».



В борьбе за чемпионство победил опыт. Команда Сергея Цыренова «СНГ» стала чемпионом Бурятии, обойдя с минимальным отрывом в 1 балл команду «Басурмане». В составе команды представители из Бурятского госуниверситета, колледжа искусств и три студента БГСХА. Об этом сообщает пресс-служба академии.

