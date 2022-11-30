Школьников Бурятии приглашают бесплатно отдохнуть в «Океане»

Идёт набор на первую смену в 2023 году



Школьникам Бурятии предлагают бесплатно по квоте отдохнуть во всероссийском детском центре «Океан» в Приморском крае. Набор детей ведётся на первую смену с 10 января по 30 января. Поехать могут учащиеся с 7 по 11 классы. Подать заявку необходимо до 17 декабря. Участнику нужно будет зарегистрироваться в АИС «Путёвка». на сайте www.okean.org.



- При заполнении профиля ребёнок загружает свои грамоты и достижения в отсканированном виде, заполняет все данные о себе. Система тут такая же, как и при заполнении анкеты в лагерь «Артек». После загрузки всей информации система подсчитает количество баллов, и по итогам зачислит ребенка в число участников, - рассказали «Байкал-Daily» в минспорта республики.



- Главное успеть все заполнить до 17 декабря, и уже потом в течение трёх дней будет известно, прошли вы или нет. Бывает достаточно загрузить три грамоты, и ребёнок получает высокий балл. А бывает, что загружено 47 грамот, но балл невысокий. К тому же, если вдруг будет много заявок, то квота для Бурятии может быть увеличена, - добавили в министерстве.



Отдохнуть в известном детском лагере можно по двум направлениям: «Творчество без границ» и «Здоровое поколение».



1. «Творчество без границ» (инженерно-технический модуль)



В программе: фестиваль технического творчества, образовательный курс «Техно+», площадки профессионального общения и обмена опытом, мастер-классы участников и специалистов, площадки профессиональных проб, конференция «От цели – к тренду», чемпионат по поиску информации в сети Интернет, техническая олимпиада.



Категория приглашаемых участников: учащиеся 8-11 классов, победители и призёры конкурсов технического творчества.



2. «Здоровое поколение» (физкультурно-спортивный модуль)



В программе: занятия по видам спорта и направлениям: игровые, командные игровые, эстетические, спортивные соревнования и товарищеские встречи по игровым видам спорта, чемпионат океанских рекордов, спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», различные фестивали, интеллектуальное игры, урок здоровья, урок «Истоки спортивного «Океана», спортивное шоу и многое другое.



Категория приглашаемых участников: учащиеся 7-11 классов, участники школьных спортивных команд, победители и призёры спортивных соревнований, учащиеся спортивных клубов и ДЮСШ.



