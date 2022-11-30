В Бурятии на год раньше завершат реконструкцию стометрового моста

Он расположен на автодороге в Муйском районе



На севере Бурятии реконструкцию стометрового моста на автодороге Таксимо – Бодайбо могут завершить на год раньше срока. Уже сегодня на мосту через реку Муякан в Муйском районе республики подрядчик выполнил часть работ, запланированных на 2023 год. Так, завершена установка береговых опор, установлена большая часть русловых опор, на 95% выполнены работы по устройству подходов к мосту. В рамках госконтракта реконструкцию должны завершить в 2024 году, однако подрядчик планирует сдать объект досрочно.



В связи с тем, что подрядная организация, идёт с опережением календарного графика, министерство транспорта Бурятии планирует увеличить финансирование данного объекта.



- Соответствующий проект распоряжения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был направлен в правительство Бурятии. Кроме того, в результате образовавшейся экономии по другим мероприятиям, в проекте постановления предлагается увеличить финансирование на повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ – Романовка – Чита, Романовка – Багдарин и т.д., - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, к реконструкции моста на севере Бурятии приступили в этом году. Он находится в 60 км от Таксимо на региональной автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо, соединяющей Бурятию и Иркутскую область. В планах подрядной организации сдать объект уже в конце 2023 года.

