1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2021 год

Со 2 декабря начнётся формирование задолженности и начисление пеней



1 декабря 2022 года истекает срок своевременной уплаты имущественных налогов за 2021 год. Исключение – граждане, призванные в соответствии с указом президента РФ от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации. Им автоматически продлены сроки уплаты налогов на период прохождения военной службы и до 28 числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем увольнения с военной службы.



Физическим лицам налог на имущество, земельный налог, а также транспортный налог начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе. Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах.



Порядок направления налоговых уведомлений не изменился. Как и раньше, они отправлены по почте заказными письмами или размещены в электронной форме пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика». Также налоговое уведомление можно получить в любом налоговом органе либо через уполномоченное подразделение многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), заполнив соответствующее заявление.



Ознакомиться с налоговыми ставками и льготами можно в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте налоговой службы.



Оплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, можно через сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин» или с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», которые размещены на официальном сайте ФНС.



При неисполнении налогоплательщиком обязанности по уплате имущественных налогов в установленный законодательством срок – не позднее 1 декабря 2022 года, то уже со 2 декабря 2022 года начнётся формирование задолженности и начисление пеней за каждый день до тех пор, пока начисления не будут оплачены. Налоговый орган направит неплательщику требование об уплате и если должник его не исполнит, то сотрудники налоговой службы обратятся в суд за принудительным взысканием налогов. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры. Об этом сообщается на официальном сайте ФНС.

