Леса Бурятии сильно пострадали от сибирского шелкопряда

Вредитель атаковал площадь в 82 с лишним тысячи гектаров
Специалисты выяснили, от кого сильнее всего в первой половине 2022 года, помимо человека, пострадали леса на Дальнем Востоке. Площадь поражённых вредителями зелёных насаждений в ДФО за это время составила 457 тысяч гектаров, сообщил директор филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь Гречин.
Активнее всего леса в дальневосточных регионах атакуют хвоегрызущие. Ими поражено порядка 455 тысяч гектаров.
- Самый опасный вредитель Дальнего Востока – сибирский шелкопряд, который поражает огромные территории. За первые полгода самая большая доля очагов вредных организмов (76,1%) приходится на него – это 348 100 га. Основные вспышки зафиксированы в Якутии (265 500 гектаров) и в Бурятии (82 400), – сообщил Игорь Гречин.
На территории Дальнего Востока также возникают вспышки звёздчатого пилильщика-ткача и зимней пяденицы, но эти очаги намного меньше.
Для борьбы с вредителями используют различные методы – от биологического, то есть борьбы с помощью естественных врагов (например, при помощи расселения муравейников и улучшения условий обитания для птиц) до обработки специальными химическими средствами с помощью авиации.
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