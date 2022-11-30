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На реке Ангара в Иркутской области завершается навигация

На реке Ангара в Иркутской области завершается навигация
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Запрет продлится до 1 марта

Навигация на реке Ангаре будет запрещена с 1 декабря до 1 марта, сообщает Главное управление МЧС России по Иркутской области.

На иркутской стороне озера Байкал навигация закроется 25 декабря.

Судоводители, нарушившие запрет выхода на воду в период закрытия навигации, привлекаются к административной ответственности. Им грозят штрафы от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

В Бурятии навигацию судов на реках и озёрах начали закрывать с 20 октября.


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