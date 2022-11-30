Они показали результат 613640 шагов за месяц
Каждый участник команды «Клуб Багульник» из Улан-Удэ ежедневно проходит от 10 000 до 25 000 шагов. В клубе состоят активные пенсионеры города. Они доказывают на деле, что возраст для физической активности не помеха.
- Второй год подряд «Багульник» является участником всероссийского соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий». В соревнованиях приняли участие ещё более 30 команд республики - это и организации, семейные команды, клубы ЗОЖ и муниципалитеты. В течение месяца команды старались как можно больше проделать шагов, и при этом фиксировали результаты в одноименном мобильном приложении «Человек идущий», - рассказали в минспорта Бурятии.
613640 шагов преодолели члены «Клуба Багульник» и показали XII результат среди 131 команд пенсионеров. В клубе есть и те, кто проходит максимальное количество шагов - Людмила Истаева, Наталья Ланг и Раиса Гармаева.
Сегодня членов «Клуба Багульник» наградили благодарственными письмами министерства.
В этом году в проекте «Человек идущий» приняли участие 3438 команд со всех регионов России - это более 92 000 человек.
Пенсионеры из Улан-Удэ вошли в топ-15 чемпионата по фоновой ходьбе
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пациентов там теперь принимают даже по выходным
Оказавшаяся в следственном изоляторе девушка вышла замуж за любимого
В районе разбушевалась непогода
Пёс обнюхивает приезжающие машины и микроавтобусы
Родители пожаловались на расписание школьного автобуса
По скользкой тротуарной плитке невозможно ходить
Там заявили, что понтифик не хотел обидеть народы России
А ещё около 5% делают это по соглашению сторон
С февраля выплата составит 23 тысячи рублей
Нетрезвого автомобилиста несколько раз останавливали полицейские
Денежные средства будут направлены на приобретение спецснаряжения для военнослужащих Кяхтинского района
Юные участники призовут жителей республики не рубить ели и сосны для украшения новогоднего праздника
Ночью температура опускалась до -39 градусов
Общество, 29.11.2022
В школе проводились учения
Общество, 29.11.2022
Всероссийские соревнования проведут в начале декабря