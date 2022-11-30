Пенсионеры из Улан-Удэ вошли в топ-15 чемпионата по фоновой ходьбе

Они показали результат 613640 шагов за месяц



Каждый участник команды «Клуб Багульник» из Улан-Удэ ежедневно проходит от 10 000 до 25 000 шагов. В клубе состоят активные пенсионеры города. Они доказывают на деле, что возраст для физической активности не помеха.



- Второй год подряд «Багульник» является участником всероссийского соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий». В соревнованиях приняли участие ещё более 30 команд республики - это и организации, семейные команды, клубы ЗОЖ и муниципалитеты. В течение месяца команды старались как можно больше проделать шагов, и при этом фиксировали результаты в одноименном мобильном приложении «Человек идущий», - рассказали в минспорта Бурятии.



613640 шагов преодолели члены «Клуба Багульник» и показали XII результат среди 131 команд пенсионеров. В клубе есть и те, кто проходит максимальное количество шагов - Людмила Истаева, Наталья Ланг и Раиса Гармаева.



Сегодня членов «Клуба Багульник» наградили благодарственными письмами министерства.



В этом году в проекте «Человек идущий» приняли участие 3438 команд со всех регионов России - это более 92 000 человек.



