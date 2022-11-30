В районе разбушевалась непогода
В Баргузинском районе Бурятии, где разыгрались метели, расчищают дорогу от села Катунь до Монахово. В группе «Баргузин-инфо. 24/7» сообщили, что работы ведутся силами ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Сейчас от Монахово до Устья-Баргузина могут проехать разве что автомобили с высокой проходимостью.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем жителям сёл Курбулик, Катунь, Монахово запастись всем необходимым, - обратилась глава посёлка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына.
В последние дни в Бурятии усилились снегопады и ветры. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за непогоды накануне в Баргузинском районе ограничили движение общественного транспорта. Из-за метели видимость на дороге оказалась практически нулевой.
Жителям нескольких сёл в Бурятии советуют запастись всем необходимым
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