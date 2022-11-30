Пёс обнюхивает приезжающие машины и микроавтобусы
В Селенгинском районе Бурятии местные жители ищут хозяина для «Хатико», преданного пса, который поселился на автовокзале. Фотографию собаки опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
- Может, кто-то потерял собаку? Живёт уже неделю на автовокзале, подходит к каждой машине, к каждому микрику, видно, что ищет хозяина и никуда не уходит, ждёт. Помогите найти хозяина, пожалуйста, очень жалко! – написал автор публикации.
По его словам, собака домашняя, ухоженная, с ошейником.
В комментариях люди отметили, что пёс очень хороший. Другие заметили, что преданность – особенность этой породы: «Это порода бурят-монгольский волкодав. Бедолага. Хозяин скорей найдись», «Хороший пёс, очень хороший пёс», «Банхар - самый верный друг».
Одна из подписчиц изъявила желание забрать собаку себе.
Через соцсети жители Бурятии уже неоднократно находили дома для таких собачек. Один из последних случаев произошёл в Улан-Удэ в августе. Преданный пёс ждал свою любимую хозяйку с работу. Однако женщина скончалась на рабочем месте, но собака продолжала ходить к месту работы и ждала её. Вскоре на «Хатико» обратили внимание местные жители и обратились к зооволонтёрам. Спустя непродолжительное время нашёлся новый хозяин для преданного пса.
В Бурятии ищут хозяина «Хатико» с автовокзала
Общество, Фото:
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