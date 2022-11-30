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В Бурятии ищут хозяина «Хатико» с автовокзала

В Бурятии ищут хозяина «Хатико» с автовокзала
Общество,  Фото:"Весь Гусиноозёрск"
Пёс обнюхивает приезжающие машины и микроавтобусы

В Селенгинском районе Бурятии местные жители ищут хозяина для «Хатико», преданного пса, который поселился на автовокзале. Фотографию собаки опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».

- Может, кто-то потерял собаку? Живёт уже неделю на автовокзале, подходит к каждой машине, к каждому микрику, видно, что ищет хозяина и никуда не уходит, ждёт. Помогите найти хозяина, пожалуйста, очень жалко! – написал автор публикации.

По его словам, собака домашняя, ухоженная, с ошейником.

В комментариях люди отметили, что пёс очень хороший. Другие заметили, что преданность – особенность этой породы: «Это порода бурят-монгольский волкодав. Бедолага. Хозяин скорей найдись», «Хороший пёс, очень хороший пёс», «Банхар - самый верный друг».

Одна из подписчиц изъявила желание забрать собаку себе.

Через соцсети жители Бурятии уже неоднократно находили дома для таких собачек. Один из последних случаев произошёл в Улан-Удэ в августе. Преданный пёс ждал свою любимую хозяйку с работу. Однако женщина скончалась на рабочем месте, но собака продолжала ходить к месту работы и ждала её. Вскоре на «Хатико» обратили внимание местные жители и обратились к зооволонтёрам. Спустя непродолжительное время нашёлся новый хозяин для преданного пса. 

собаки

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