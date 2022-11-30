Также будет презентована книга о 321 стрелковой дивизии
9 декабря в Улан-Удэ состоятся открытие выставки ветерана боевых действий Тимура Ешиева и презентация книги Александра Пашинина. Мероприятия приурочены ко Дню Героев Отечества.
- На выставке будут представлены изделия буддийской атрибутики, скульптуры и фотографии работ Тимура Ешиева. Ветеран боевых действий Тимур Цыренович является кавалером ордена «Мужества» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, после выхода на пенсию нашёл новое призвание, стал мастером буддийского искусства по обработке металла и дерева. Его работы украшают дацаны и частные коллекции в Улан-Удэ, районах республики, Забайкалье, Якутии, Тульской области, буддийском храме Индии, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Открытие выставки и презентация книги Александра Пашинина о 321 стрелковой дивизии проведут в музыкальной гостиной национальной библиотеки Бурятии.
– Мероприятия приурочены ко Дню Героев Отечества, как дань государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы, – отмечают члены Бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», при содействии которого состоятся мероприятия.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется выставка ветерана боевых действий
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