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В Улан-Удэ проведут юбилейный вечер народного поэта

В Улан-Удэ проведут юбилейный вечер народного поэта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Творческий вечер будет приурочен к 75-летию Баира Дугарова

15 декабря в Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый 75-летнему юбилею заслуженного работника культуры России и Бурятии, народного поэта республики Баира Дугарова. Мероприятие пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ.

В творческом вечере примут участие члены союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры, общественные деятели и творческие коллективы. Мероприятие также посетят представители делегации из Окинского района: руководящие должностные лица, работники районного отдела культуры, а также родные, друзья и коллеги Баира Дугарова.

В рамках мероприятия пройдёт книжная выставка, посвящённая творчеству народного поэта, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Справка

Баир Сономович Дугаров — народный поэт Бурятии, член союза писателей СССР с 1978 г., заслуженный работник культуры Бурятии и России, лауреат государственной премии Бурятии, доктор филологических наук. Родился 19 июня 1947 г. в с. Орлик Окинского района Бурятии. Окончил Иркутский государственный университет, аспирантуру института востоковедения в Москве. Аспирантом занимался в литературной студии Б. Слуцкого. Работал собственным корреспондентом газеты «Правда Бурятии», сотрудником отдела востоковедения Бурятского института общественных наук БНЦ СО РАН, литературным консультантом, заместителем, председателем правления союза писателей Бурятии. В настоящее время является научным сотрудником института монголоведения, буддологии, тибетологии БНЦ СО РАН.

Стихи поэта печатались на страницах газет «Литературная Россия», «Комсомольская правда», журналов «Москва», «Октябрь», «Смена», «Сибирские огни», «Байкал», альманаха «День поэзии» и переводились на английский, болгарский, венгерский, латышский, монгольский, французский и другие языки.

Неоценимым вкладом вошли в бурятскую литературу переводы поэта. Переводит на русский язык стихи бурятских, монгольских, калмыцких поэтов.

Возрастное ограничение 6+
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