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В Усть-Ордынском округе выбрали «Гэсэра – 2022»

В Усть-Ордынском округе выбрали «Гэсэра – 2022»
Общество,  Фото:центр культуры коренных народов Прибайкалья
Подведены итоги фестиваля «Гэсэриада»

29 ноября в Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл фестиваль «Гэсэриада - 2022». Мероприятие проводилось в административном центре Осинского района, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Фестиваль состоял из спортивной и творческой частей. Также в рамках мероприятия была проведена научная конференция «Бурятская Гэсэриада».

По результатам конкурсной части были названы победители и призёры фестиваля. Звание «Гэсэр – 2022» получил Чингис Хамагаев.

Конкурс «Гэсэр»
Номинация «Солбон Гэсэр» – Хамагаев Чингис, Осинский район, с. Ирхидей;
Номинация «Уран Гэсэр» – Хамагаев Карп, Осинский район, с. Обуса;
Номинация «Бухэ Гэсэр» – Матюнов Дмитрий, Осинский район, с. Унгин;
Номинация «Мэргэн Гэсэр» – Александров Иван, Баяндаевский район, с. Нагалык.

Конкурс гэсэршинов
1 место - Халбаев Борис, Баяндаевский район, с. Нагалык;
2 место - Пурбуев Баир, Осинский район, с. Бильчир;
3 место - Миронов Сергей, Осинский район, с. Каха-Онгойская.

Конкурс бурятской народной песни
1 место - Тайбинова Екатерина, Осинский район с. Усть-Алтан;
2 место - Афанасьева Татьяна, Ольхонский район, п. Еланцы;
3 место - Тангасова Наталья, Осинский район, с. Каха-Онгойская.
Усть-Ордынский Бурятский округ Гэсэр фестиваль спорт народные традиции национальная культура

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