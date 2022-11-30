В Усть-Ордынском округе выбрали «Гэсэра – 2022»

Общество, Фото: центр культуры коренных народов Прибайкалья

Подведены итоги фестиваля «Гэсэриада»



29 ноября в Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл фестиваль «Гэсэриада - 2022». Мероприятие проводилось в административном центре Осинского района, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Фестиваль состоял из спортивной и творческой частей. Также в рамках мероприятия была проведена научная конференция «Бурятская Гэсэриада».



По результатам конкурсной части были названы победители и призёры фестиваля. Звание «Гэсэр – 2022» получил Чингис Хамагаев.



Конкурс «Гэсэр»

Номинация «Солбон Гэсэр» – Хамагаев Чингис, Осинский район, с. Ирхидей;

Номинация «Уран Гэсэр» – Хамагаев Карп, Осинский район, с. Обуса;

Номинация «Бухэ Гэсэр» – Матюнов Дмитрий, Осинский район, с. Унгин;

Номинация «Мэргэн Гэсэр» – Александров Иван, Баяндаевский район, с. Нагалык.



Конкурс гэсэршинов

1 место - Халбаев Борис, Баяндаевский район, с. Нагалык;

2 место - Пурбуев Баир, Осинский район, с. Бильчир;

3 место - Миронов Сергей, Осинский район, с. Каха-Онгойская.



Конкурс бурятской народной песни

1 место - Тайбинова Екатерина, Осинский район с. Усть-Алтан;

2 место - Афанасьева Татьяна, Ольхонский район, п. Еланцы;

3 место - Тангасова Наталья, Осинский район, с. Каха-Онгойская.

