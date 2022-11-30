Подведены итоги фестиваля «Гэсэриада»
29 ноября в Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл фестиваль «Гэсэриада - 2022». Мероприятие проводилось в административном центре Осинского района, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Фестиваль состоял из спортивной и творческой частей. Также в рамках мероприятия была проведена научная конференция «Бурятская Гэсэриада».
По результатам конкурсной части были названы победители и призёры фестиваля. Звание «Гэсэр – 2022» получил Чингис Хамагаев.
Конкурс «Гэсэр»
Номинация «Солбон Гэсэр» – Хамагаев Чингис, Осинский район, с. Ирхидей;
Номинация «Уран Гэсэр» – Хамагаев Карп, Осинский район, с. Обуса;
Номинация «Бухэ Гэсэр» – Матюнов Дмитрий, Осинский район, с. Унгин;
Номинация «Мэргэн Гэсэр» – Александров Иван, Баяндаевский район, с. Нагалык.
Конкурс гэсэршинов
1 место - Халбаев Борис, Баяндаевский район, с. Нагалык;
2 место - Пурбуев Баир, Осинский район, с. Бильчир;
3 место - Миронов Сергей, Осинский район, с. Каха-Онгойская.
Конкурс бурятской народной песни
1 место - Тайбинова Екатерина, Осинский район с. Усть-Алтан;
2 место - Афанасьева Татьяна, Ольхонский район, п. Еланцы;
3 место - Тангасова Наталья, Осинский район, с. Каха-Онгойская.
В Усть-Ордынском округе выбрали «Гэсэра – 2022»
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