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В Иркутской области ветерана труда поздравили с 95-летним юбилеем

В Иркутской области ветерана труда поздравили с 95-летним юбилеем
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Ираида Жолобова работала бухгалтером, учителем истории и секретарём парткома

Долгожительница Нижнеудинского района Иркутской области Ираида Сергеевна Жолобова 25 ноября отметила 95-летний юбилей. Она труженик тыла, ветеран труда, имеет высшую государственную награду СССР «Орден Ленина».

Ираида Сергеевна родилась в многодетной семье. Матери, рано потерявшей мужа, приходилось одной поднимать троих детей.

- Шла война. А нам на школьной линейке объявили, что нужно заготавливать ягоду для раненных солдат, которые будут прибывать в госпитали Нижнеудинска. Вместе с учителем всем классом мы поехали в далёкий посёлок Чехово Нижнеудинского района. За день пешком проходили по тайге 20-40 километров. Мы, тогда ещё совсем девчонки и мальчишки, понимали, что наша помощь необходима. И черемшу заготавливали, и концерты для поднятия боевого духа раненых организовывали. Электричества не было, уроки со свечой или у печки делали. А на выпускном вечере в десятом классе на угощение была сварена каша, которую доедали на следующий день. Сложные были времена. Жили бедно, но дружно, - вспоминает долгожительница.

После школы девушка три года работала бухгалтером. А после поступила в Иркутский педагогический институт. Вернулась в родную школу №2 г. Нижнеудинска учителем истории. На партийной конференции была избрана заведующей агитационного отдела, а через год – секретарём парткома.

Уже несколько лет пожилая женщина состоит на сопровождении в комплексном центре социального обслуживания населения Нижнеудинского района. В день рождения сотрудники учреждения поздравили юбиляршу, пожелав ей здоровья и ещё многих лет жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Иркутская область юбилей долгожитель ветеран труда

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