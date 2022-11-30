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В Бурятии чествовали победителей и призёров всероссийских конкурсов

В Бурятии чествовали победителей и призёров всероссийских конкурсов
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Церемония прошла 28 ноября

Абсолютным победителем всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке стала десятиклассница Шимкинской школы-интерната среднего общего образования Республики Бурятия Намина А. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Церемония чествования победителей и призёров региональных этапов всероссийского конкурса сочинений 2022 года и всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке прошла 28 ноября.

В региональном этапе конкурса сочинений приняло участие 98 обучающихся, в конкурсе сочинений о культуре – 62 школьника. Региональные этапы Всероссийских конкуров завершились 7 октября.

По итогам федерального этапа победителями всероссийского конкурса сочинений стали Кристина П., ученица 9 класса школы-интерната № 22 ОАО «Российские железные дороги» г. Улан-Удэ и Елизавета В., ученица 5 класса Турунтаевской районной гимназии.

Жюри отметило, что в темах сочинений, выбранных обучающимися, была отражена проблематика конкурса. Во многих сочинениях были оригинально представлены авторские интерпретации конкретного аспекта того или иного тематического направления, однако в целом отмечается снижение уровня реализации творческого замысла сочинений, что нашло своё отражение в оценках.

Победители и призёры регионального этапа всероссийского конкурса сочинений 2022 года:

Возрастная категория «4-5 классы»
1 место – Елизавета В., МОУ «Турунтаевская районная гимназия»;
2 место – Дарина Ц., МОУ «Средняя общеобразовательная школа Хойтобэе»;
3 место – Максим Д., МБОУ «Тарбагатайская средняя общеобразовательная школа».

Возрастная категория «6-7 классы»
1 место – Яна Б., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Улан-Удэ»;
2 место – Виктория Н., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 cоциальной адаптации детей-инвалидов» г. Улан-Удэ;
3 место – Анастасия Ш., МБОУ «Заиграевская средняя общеобразовательная школа».

Возрастная категория «8-9 классы»
1 место – Кристина П., ЧОУ «Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД»;
2 место – Анна Т., МАОУ «Гимназия № 5» имени Л.В. Усыниной;
3 место – Екатерина Х., МАОУ «Гимназия № 5» имени Л.В. Усыниной.

Возрастная категория «10-11 классы»
1 место – Ринсо Ш., МАОУ «Гимназия № 33 г. Улан-Удэ»;
2 место – Юлия Л., МАОУ «Багдаринская средняя общеобразовательная школа»;
3 место – Арина К., МБОУ «Заиграевская средняя общеобразовательная школа».

Обучающиеся образовательных организаций системы СПО
1 место – Лия П., ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова»;
2 место – Александр Ш., ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум»;
3 место – Сарюна С., ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова».

Победители и призёры всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке:

Номинация «Сочинение о своей культуре на русском языке»

Возрастная категория «4 класс»
3 место – Олеся И., МБОУ «Тугнуйская средняя общеобразовательная школа».

Возрастная категория «5-7 класс»
1 место – Арина А., МОУ «Средняя общеобразовательная школа Поселья»;
2 место – Арьяна Б., МОУ «Средняя общеобразовательная школа Поселья»;
2 место – Арина Д., МБОУ Российская гимназия № 59.

Возрастная категория «8-9 класс»
1 место – Эрдэнэта С., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Гусиноозёрска имени Героя социалистического труда Г.Д. Тучинова»;
2 место – Ольга М., МБОУ Российская гимназия № 59;
3 место – Анастасия Н., МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа».

Возрастная категория «10-11 класс»
1 место – Сарюна Ц., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»;
2 место – Арина Б., МБОУ «Селендумская средняя общеобразовательная школа»;
3 место – Алтана Ч., МБОУ «Кижингинский лицей им. В.С. Мункина».

Номинация «Описание русской культуры на родном (не русском) языке»

Возрастная категория «4 класс»
1 место – Юнрин Ш., МАОУ «Сотниковская средняя общеобразовательная школа»;
2 место – Долсона П., МАОУ «Усть-Эгитуйская средняя общеобразовательная школа»;
3 место – Сайжина Н., МАОУ «Багдаринская средняя общеобразовательная школа».

Возрастная категория «5-7 класс»
1 место – Анастасия Ц., МБОУ «Санагинская средняя общеобразовательная школа»;
2 место – Арюна Д., МАОУ «Усть-Эгитуйская средняя общеобразовательная школа»;
3 место – Дарима Ю., МБОУ «Цагатуйская средняя общеобразовательная школа»;
3 место – Алдар Б., МБОУ «Улюкчиканская ООШ».

Возрастная категория «8-9 класс»
1 место – Сарюна Д., МБОУ «Верхнекижингинская средняя общеобразовательная школа»;
2 место – Номина О., МАОУ «Средняя общеобразовательная школа Поселья»;
3 место – Баир А,, МАОУ «Корсаковская средняя общеобразовательная школа».

Возрастная категория «10-11 класс»
1 место – Должод Ж., МБОУ «Кижингинский лицей-интернат им. В.С. Мункина»;
2 место – Дари Б., МБОУ «Аланская средняя общеобразовательная школа»;
3 место – Намина А., ГБОУ «Шимкинская школа-интернат среднего общего образования».
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