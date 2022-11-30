Большинство жителей Бурятии увольняются по собственному желанию

А ещё около 5% делают это по соглашению сторон
Выбывших работников оказалось на 799 больше, чем принятых. Однако их доля по сравнению со II кварталом (апрель-июнь) возросла на 21,3% и на 35,4% соответственно.
При этом 3,4% жителей республики взяли на дополнительно введённые рабочие места. Большинство – 78,2% – на предприятия и в компании по добыче угля, 20,6% – в организации водоснабжения, водоотведения, по сбору и утилизации отходов и по ликвидации загрязнений, 7,8% – по ремонту и монтажу машин и оборудования и 6,5% – в организации растениеводства и животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг в этих областях.
В конце сентября доля работников, которых требовалось принять на вакантные места, составила 5,4% от их списочной численности.
- Наибольшее значение этого показателя отмечено в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (24,1 %), области спорта, отдыха и развлечений (21,3 %),прочего сухопутного пассажирского транспорта (18,4 %) и в сфере добыче прочих полезных ископаемых (16,6 %), – отмечают в Бурятстате.
Большинство наших земляков (82,6 %) уволились по собственному желанию, 4,9 % – по соглашению сторон и ещё 0,4 % – из-за сокращения штата. Последнее наблюдалось в организациях рыболовства и рыбоводства (6,8 %), по предоставлению продуктов питания и напитков (1,7 %), а также по производству, передаче и распределении электроэнергии (1,5 %).
Доля сотрудников, которые ушли в отпуск за свой счёт, то есть без сохранения зарплаты, составила 9,6 % от их общего числа в исследуемых организациях. Такая практика распространена в основном в компаниях по добыче прочих полезных ископаемых (56,7%), по производству продуктов (35,2%), неметаллической минеральной продукции (32%), компьютеров, электронных и оптических изделий (27,8%), а также бумаги и бумажных изделий (25,2 %).