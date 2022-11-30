Большинство жителей Бурятии увольняются по собственному желанию

А ещё около 5% делают это по соглашению сторон





В Бурятстате рассказали, как в республике обстояла ситуация с трудоустройством и увольнением с июля по сентябрь – в III квартале 2022 года. Речь идёт об организациях всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), где трудится более 15 человек. Всего удалось охватить 174 800 человек.Выбывших работников оказалось на 799 больше, чем принятых. Однако их доля по сравнению со II кварталом (апрель-июнь) возросла на 21,3% и на 35,4% соответственно.При этом 3,4% жителей республики взяли на дополнительно введённые рабочие места. Большинство – 78,2% – на предприятия и в компании по добыче угля, 20,6% – в организации водоснабжения, водоотведения, по сбору и утилизации отходов и по ликвидации загрязнений, 7,8% – по ремонту и монтажу машин и оборудования и 6,5% – в организации растениеводства и животноводства, охоты и предоставления соответствующих услуг в этих областях.В конце сентября доля работников, которых требовалось принять на вакантные места, составила 5,4% от их списочной численности.- Наибольшее значение этого показателя отмечено в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (24,1 %), области спорта, отдыха и развлечений (21,3 %),прочего сухопутного пассажирского транспорта (18,4 %) и в сфере добыче прочих полезных ископаемых (16,6 %), – отмечают в Бурятстате.Большинство наших земляков (82,6 %) уволились по собственному желанию, 4,9 % – по соглашению сторон и ещё 0,4 % – из-за сокращения штата. Последнее наблюдалось в организациях рыболовства и рыбоводства (6,8 %), по предоставлению продуктов питания и напитков (1,7 %), а также по производству, передаче и распределении электроэнергии (1,5 %).Доля сотрудников, которые ушли в отпуск за свой счёт, то есть без сохранения зарплаты, составила 9,6 % от их общего числа в исследуемых организациях. Такая практика распространена в основном в компаниях по добыче прочих полезных ископаемых (56,7%), по производству продуктов (35,2%), неметаллической минеральной продукции (32%), компьютеров, электронных и оптических изделий (27,8%), а также бумаги и бумажных изделий (25,2 %).