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В Бурятии злостного любителя пьяной езды отправили за решётку

В Бурятии злостного любителя пьяной езды отправили за решётку
Общество,  Фото:pixabay.com
Нетрезвого автомобилиста несколько раз останавливали полицейские

Житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в совершении двух преступлений за езду в нетрезвом виде.

В суде установлено, что в марте 2021 года сельчанин привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в июне 2022 года осуждён за совершение аналогичного преступления.

Несмотря на это, дважды в марте, а также в августе текущего года мужчина вновь сел за руль автомобиля в пьяном виде и был остановлен сотрудниками ДПС.

- Тарбагатайский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя и совершения преступлений в период условного осуждения за преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и преступление против жизни и здоровья назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 12 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 5 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение суда вступило в законную силу.
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