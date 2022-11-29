В улан-удэнской школе провели тренировку с муляжом бомбы

В школе проводились учения



Сегодня утром в соцсетях появилась информация, что в улан-удэнской школе №50 обнаружили муляж бомбы. В свою очередь, в комитете по образованию «Байкал-Daily» пояснили, что это были учения, в рамках которых сотрудник школы изготовил муляж.



- Сегодня в 6:45 данный муляж был обнаружен в тамбуре техническим работником. В 7:00 сторож позвонил об этом в Росгвардию. Педагогов, персонала и учащихся в это время в школе не было. Занятия в школе для учащихся были отменены. После обследования специальными службами дано заключение об отсутствии в обнаруженном предмете взрывчатых веществ и о том, что предмет опасности не представляет, - сообщили в комитете по образованию.



По результатам проведённой проверки комитетом по образованию будет дана оценка действиям администрации школы и приняты соответствующие меры.



Учебная тренировка проводилась во исполнение протокола заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Комитет по образованию разработал график проведения учебных тренировок по антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях Улан-Удэ.



