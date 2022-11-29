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В Улан-Удэ дети участников СВО смогут бесплатно кататься на коньках и лыжах

В Улан-Удэ дети участников СВО смогут бесплатно кататься на коньках и лыжах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Депутаты горсовета задали вопрос о предоставлении льгот на зимние спортивные занятия

На заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета подняли вопрос о предоставлении бесплатного проката коньков и лыж детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

- Мы много лет предоставляли бесплатные часы для студентов. Сейчас мы хотим сделать также для наших маленьких граждан, чьи отцы выполняют свой воинский долг на Украине, - заявил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

Отметим, что льготы на зимние спортивные занятия предоставляют школам по массовым заявкам. Однако в таком случае речь идёт только о скидке. Малообеспеченным группам рассматривают бесплатные прокаты в индивидуальном порядке.

- По льготам акцент был сделан на детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. Вплоть до бесплатных занятий на территориях лыжных баз и катков в городе. Этим будет заниматься управление по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ, - поделился председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутатов Денис Гармаев.

ГорсоветУУ спорт

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