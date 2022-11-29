В Улан-Удэ дети участников СВО смогут бесплатно кататься на коньках и лыжах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Депутаты горсовета задали вопрос о предоставлении льгот на зимние спортивные занятия



На заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета подняли вопрос о предоставлении бесплатного проката коньков и лыж детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.



- Мы много лет предоставляли бесплатные часы для студентов. Сейчас мы хотим сделать также для наших маленьких граждан, чьи отцы выполняют свой воинский долг на Украине, - заявил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.



Отметим, что льготы на зимние спортивные занятия предоставляют школам по массовым заявкам. Однако в таком случае речь идёт только о скидке. Малообеспеченным группам рассматривают бесплатные прокаты в индивидуальном порядке.



- По льготам акцент был сделан на детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. Вплоть до бесплатных занятий на территориях лыжных баз и катков в городе. Этим будет заниматься управление по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ, - поделился председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутатов Денис Гармаев.



