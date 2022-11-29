Зимний спортивный сезон в Улан-Удэ стартует 10 декабря

В столице республики будут доступны пять катков, семь лыжных баз и многое другое
В Улан-Удэ подготовка к зимнему спортивному сезону приближается к финишной прямой. На сегодняшний день продолжается заливка катков, подготовка лыжных баз и ремонт спортивных площадок во дворах жилых домов. По традиции открытие сезона запланировано на 10 декабря. Об этом сегодня рассказали на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутатов.
Всего в городе откроется пять ледовых арен с 1500 парами коньков, семь лыжных баз с 875 парами лыж, включая 100 горных и 30 сноубордов, и лыжно-биатлонный комплекс.
На придомовых территориях оборудуют 166 площадок, в том числе 25 хоккейных и 141 для мини-футбола.
Прейскурант цен на катках с арендованными коньками в Улан-Удэ за один час составит от 70 до 150 рублей. Со своими коньками вход будет от 40 до 80 рублей. Для групповых занятий детей предусматривается скидка. В этом году будут работать все катки, за исключением базы отдыха «Оранж Хаус» на Верхней Берёзовке.
- Возможно, в «Оранж Хаусе» нынче каток заливать не будут. Прошла информация, что они закрылись, - рассказал начальник управления по физической культуры и спорта мэрии Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.
Прайс на лыжных базах для взрослых за один час составит от 97 до 200 рублей. Для детей – от 70 до 160 рублей за час. Для групповых занятий социально незащищённых жителей предусматривается скидка.
- У нас сейчас категорически не хватает кадров для разнообразия зимних видов спорта. Этот вопрос поднимался ещё два года назад, чтобы мы не были ограниченны только известными видами спорта. Хочется другие зимние занятия, к примеру, шорт-трек. На текущий момент нам на это не выделяют ставок. Но мы не останавливаемся. Этот вопрос будем задавать ежегодно, пока не примем решение по увеличению зимних видов спорта, - рассказал председатель комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 декабря откроется самый большой каток на Центральном стадионе Бурятии (0+). По словам Андрея Дзюбенко, на данный момент готовность катка составляет 50%. Хоккейная коробка на стадионе откроется раньше – 3 декабря.
Зимний спортивный сезон в Улан-Удэ стартует 10 декабря
Общество, Фото:
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