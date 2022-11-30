В Бурятии увеличится пособие на новорождённых

С февраля выплата составит 23 тысячи рублей
Через два месяца, с 1 февраля 2023 года, в Бурятии и во всей России увеличится размер пособия, которое полагается родителям при рождении ребёнка. Его проиндексируют по уровню фактической инфляции, сообщает «Бурятия-инфо 24/7».
Единовременная выплата составит 23 011 рублей.
- Размеры пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за детьми до полутора лет зависят от уровня заработка застрахованного в предыдущие два года. Максимальные суммы выплат в 2023 году также будут увеличены, – отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
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С февраля выплата составит 23 тысячи рублей
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