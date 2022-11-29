Также в копилке спортсменов одно «серебро» и одна «бронза»
С 24 по 26 ноября в Улан-Баторе был разыгран открытый кубок Монголии по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Шесть наград завоевали юные спортсмены республики. Победителями стали Виктория С. (девушки 13-15 лет), Павел Ш. (мальчики 11-12 лет), Дарису Г. (девочки 11-12 лет) и Сергей П. (мальчики 9-10 лет). Также второе место заняла Сабина Г. (девочки 11-12 лет). Третьей была Ирина Б. (девочки 11-12 лет).
Тренирует ребят Иннокентий Алексеев, сообщает пресс-служба СШОР №2 г. Улан-Удэ.
Теннисисты Бурятии взяли четыре «золота» в Монголии
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