Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы по укреплению здоровья
Для сотрудников МБУ «Горсвет» в Улан-Удэ организовали экскурсию в СПИД-центр. Затем специалисты провели лекцию о профилактике инфекций, передаваемых половым путём.
Врачи рассказали о путях передачи, мерах профилактики таких инфекций и о важности сохранения репродуктивного здоровья.
- Мероприятие прошло в рамках конкурса на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте это, прежде всего, проявление социальной ответственности перед своими сотрудниками, - сообщили в комитет городского хозяйства.
Здесь отметили, что в «Горсвете» ежегодно проводят полное медицинское обследование персонала, флюорографическое исследование в передвижном диагностическом комплексе, лекции по охране труда и т.д.
В Улан-Удэ городским электрикам рассказали о половых инфекциях
Общество, Фото:
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