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В Улан-Удэ городским электрикам рассказали о половых инфекциях

В Улан-Удэ городским электрикам рассказали о половых инфекциях
Общество,  Фото:МБУ "Горсвет"
Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы по укреплению здоровья

Для сотрудников МБУ «Горсвет» в Улан-Удэ организовали экскурсию в СПИД-центр. Затем специалисты провели лекцию о профилактике инфекций, передаваемых половым путём.

Врачи рассказали о путях передачи, мерах профилактики таких инфекций и о важности сохранения репродуктивного здоровья.

- Мероприятие прошло в рамках конкурса на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте это, прежде всего, проявление социальной ответственности перед своими сотрудниками, - сообщили в комитет городского хозяйства.

Здесь отметили, что в «Горсвете» ежегодно проводят полное медицинское обследование персонала, флюорографическое исследование в передвижном диагностическом комплексе, лекции по охране труда и т.д.

Горсвет

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