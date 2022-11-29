В Улан-Удэ городским электрикам рассказали о половых инфекциях

Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы по укреплению здоровья



Для сотрудников МБУ «Горсвет» в Улан-Удэ организовали экскурсию в СПИД-центр. Затем специалисты провели лекцию о профилактике инфекций, передаваемых половым путём.



Врачи рассказали о путях передачи, мерах профилактики таких инфекций и о важности сохранения репродуктивного здоровья.



- Мероприятие прошло в рамках конкурса на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте это, прежде всего, проявление социальной ответственности перед своими сотрудниками, - сообщили в комитет городского хозяйства.



Здесь отметили, что в «Горсвете» ежегодно проводят полное медицинское обследование персонала, флюорографическое исследование в передвижном диагностическом комплексе, лекции по охране труда и т.д.



