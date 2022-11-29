На маршруте Улан-Удэ – Сотниково увеличат число автобусов

Проблемы с автобусами особенно заметны в час пик



На маршруте №129 Улан-Удэ – Сотниково» увеличат количество автобусов.



- Для сокращения интервала движения автобусов №129 в часы пик на маршруте увеличат количество транспортных средств. До 2 декабря в работе будет задействовано уже 26 автобусов вместо 24. В целом перевозчик планирует увеличить количество транспортных средств до 28, - сообщили в минтрансе Бурятии.



С начала года на маршруте № 129 сотрудники министерства транспорта провели восемь проверок на соблюдение расписания перевозчиком. Последняя подобная проверка была проведена 16 ноября. Специалисты вели фотофиксацию, отмечали время прибытия автобусов. Выяснилось, что расписание движения перевозчиком соблюдается. Однако в часы пик интервал автобусов может увеличиваться до 20 минут. Такое увеличение наблюдается ориентировочно с 7:00 до 9:00 утра и вечером с 16:00 до 19:00. Перевозчик ООО «Бурятия-Маршрут-Авто» пояснил, что это происходит из-за пробок на улицах Иволгинская (Левый берег), Трубачеева, Ключевская в Улан-Удэ.



Для решения проблемы минтранс Бурятии рекомендовал перевозчику увеличить количество автобусов с 24 до 28. Так, до 2 декабря по маршруту будет ходить уже 26 автобусов. Работа по сокращению интервала движения маршрута №129 маршрута будет продолжена, заверяют в минтрансе.



На сегодняшний день транспортное сообщение жителей Сотниково осуществляется двумя маршрутами №129 и №177.



Также повторно открыт конкурс по определению перевозчика на новый маршрут №178 со схемой следования по ул. Верхняя Садовая и Садовая. Как только перевозчик будет определен, конечную №177 вернут обратно на ул. Медицинскую.

