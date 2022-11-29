Улан-удэнцы могут зарабатывать по сто тысяч в год на съёмных комнатах

Но окупятся они только через девять с лишним лет





Представители федерального портала «Мир квартир» решили выяснить, сколько россияне могут заработать, если купят комнату и будут весь год сдавать её в аренду. Специалисты изучили показатели доходности и окупаемости такого жилья в 70 городах РФ. При этом они не учитывали расходы на ремонт, продвижение объекта на рынке аренды и прочие затраты, которые несут собственники.Исследование показало, что средняя стоимость комнаты в Улан-Удэ – 993 тысячи 933 рубля. Если сдавать её за 8594 рубля в месяц, в год можно заработать на этом 103 тысячи 128 рублей. Доходность эксперты оценили в 10,4%. Окупятся затраты через 9 лет и 6 месяцев.В соседнем Иркутске такой «угол» обойдётся уже в 1 миллион 267 тысяч рублей, в Чите – в 1 миллион 647 тысяч. А «отобьются» затраты через 11 с половиной и 11 лет и восемь месяцев соответственно, если брать за аренду по 9072 и 11 650 рублей в месяц.Самыми доходными оказались комнаты в Кирове. Они дают своим владельцам в среднем целых 16,2%, что по меркам рынка недвижимости очень много.- Комнаты в этом городе – одни из самых дешёвых в стране (532 111 рублей), в то время как сдать их можно не то чтобы за копейки – арендные ставки находятся в середине рейтинга (7166). Соответственно, окупится кировская комната всего за 6 с небольшим лет, – отмечает «Мир квартир».Неплохие показатели также получились в Рязани (14,5% и 6,9 года), Вологде (14,1% и 7,1), Ульяновске (14,1% и 7,1), Нижнем Тагиле (13,2% и 7,6), Челябинске (13% и 7,7), Смоленске (12,5% и 8 лет), Череповце (12,5% и 8 лет), Брянске (12,2% и 8,2) и Калуге (11,9% и 8,4).Москва заняла первое место с конца, показав всего 4,3% доходности и 23,5 года окупаемости. Там стоимость комнаты – 4 миллиона 869 тысяч рублей. В хвосте рейтинга – Питер, Владивосток, Сочи, Краснодар и Владикавказ. У Санкт-Петербурга – шестое место с конца.- Такие низкие показатели у двух самых крупных городов получаются из-за слишком высокой стоимости недвижимости, которая в последние годы ещё и дорожала невиданными темпами, – объясняет генеральный директор портала Павел Луценко. – За последние три года цена комнат в Москве выросла на 52%, а аренда упала на целых 20%, так что их доходность снизилась. В северной столице этот формат жилья вырос в цене ещё больше – на 63%, а аренда хоть и подорожала, но всего на 6%.