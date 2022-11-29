В Иркутской зоогалерее собака стала приёмной мамой для леопардёнка

Подробности создания необычной семьи пообещали рассказать позже
В Иркутской зоогалерее собака выкармливает маленького леопарда. Сотрудники зоопарка рассказали, что собака по кличке Мира на некоторое время стала приёмной мамой для хищника, которого назвали Мао, а тот стал сводным братом для её детёнышей.
- Удивлены? Мы тоже не сразу привыкли к такому соседству. Сейчас пока он живёт на задворках «Дома природы», и только иногда некоторым посетителям показывается буквально на полглаза, из его появления полноценной новости не получится, - сообщили в зоопарке.
Запутанную историю с Мао и Мирой здесь пообещали рассказать позднее: «Видео просится «в люди», поэтому время от времени будем малыша и его приёмную семью показывать».
Здесь опубликовали короткое видео, на котором малыш-леопард играется с мамой-собакой и щенками. Также Мао с «братьями» лакомится молоком Миры.
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Подробности создания необычной семьи пообещали рассказать позже
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