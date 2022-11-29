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Стало известно, что изменится в жизни жителей Бурятии с декабря

Стало известно, что изменится в жизни жителей Бурятии с декабря
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей республики этой зимой ждёт ряд нововведений

С наступлением декабря в России начнёт действовать ряд законов, которые так или иначе отразятся на россиянах, в том числе – жителях Бурятии. Они касаются страховых полисов, работы госорганов и подорожания жилищно-коммунальных услуг. Об основных новшествах, который принесёт первый зимний месяц, рассказали на официальном сайте Государственной Думы.

Чиновники в соцсетях

Все государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации с декабря обязаны завести официальные аккаунты сразу в двух российских соцсетях – во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Это поможет гражданам получать информацию об их деятельности в доступной и понятной форме.

На налоговый учёт – через Интернет

С 1 декабря россияне смогут встать на учёт в налоговом органе через сайт Госуслуг – потребуется только электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.

Табу для иноагентов

Реестр так называемых иноагентов теперь будет единым. В силу вступает закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который определяет порядок включения в этот список и исключения из него. Документ обобщает и дополняет положения из других законов, ранее уже регулировавших эту сферу.

Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков. Им также нельзя будет проводить публичные мероприятия и экспертизу в области законов и экологии, участвовать в госзакупках, получать различную господдержку, страховать свои финансы и применять упрощённую систему налогообложения.

Кроме того, Минюст начнёт публиковать персональные данные ИА, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС.

Единая система градостроения

В РФ с 1 декабря будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из неё органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить все актуальные сведения.

Паспорт вместо полиса

С зимы при обращении за медицинской помощью разрешат по своему выбору предъявлять полис обязательного медицинского страхования или документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении).

Отчёт перед Роскомнадзором

Операторов связи обяжут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчёт о своей деятельности. В нём придётся указывать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.

Отсутствие отчёта или недостоверные сведения, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

Госуслуги расширят

С 1 декабря расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе – ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, приём деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, а также получение лицензий и разрешений.

Работа для студентов

У учреждений среднего профессионального образования – колледжей, техникумов и т. д. – появится возможность создавать учебно-производственные комплексы (УПК) и получать доход от их деятельности, направляя заработанные деньги на своё развитие. А учащиеся смогут не только проходить там практику, но и получить первое место работы.

Приоритет для приёмных детей

Со 2 декабря приёмных детей в приоритетном порядке будут зачислять в детсад или школу, где уже учатся братья и сестры из их семьи. Ранее это распространялось только на кровных.

- В семьях приёмных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. Теперь администрация не вправе отказаться зачислить ребёнка в школу или садик, если туда уже ходит кто то из его семьи. Приёмным родителям не придётся рано утром развозить детей в разные места, – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Смягчения для малого бизнеса

С 26 декабря для организаций и предприятий малого и среднего бизнеса начнут действовать послабления. Если нарушения с их стороны при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку они смогут уже через год, а не через три, как было раньше.

Пример такого нарушения – технические ошибки в отчётности. Но если речь идёт о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

Бесплатная помощь юристов

С 26-го числа расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственным и негосударственным участникам этой системы придётся отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение её качества.

Компенсация за путешествие

Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, то до 31 декабря 2022-го турфирмы должны предложить клиенту аналогичный тур или вернуть деньги.

Это касается поездок в страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.

Кроме того, в декабре в Бурятии, как и в целом по России, в среднем на 9% вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В многоквартирных жилых домах позволят устанавливать мини-сауны (индивидуальные), хаммамы и инфракрасные кабины. Соответствующие изменения уже внесли в приказ МЧС России («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»). При этом оборудовать в квартирах полноценные бани и сауны по-прежнему будет запрещено.
закон изменения госдума

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