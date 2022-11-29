Стало известно, что изменится в жизни жителей Бурятии с декабря

Жителей республики этой зимой ждёт ряд нововведений





С наступлением декабря в России начнёт действовать ряд законов, которые так или иначе отразятся на россиянах, в том числе – жителях Бурятии. Они касаются страховых полисов, работы госорганов и подорожания жилищно-коммунальных услуг. Об основных новшествах, который принесёт первый зимний месяц, рассказали на официальном сайте Государственной Думы.Все государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации с декабря обязаны завести официальные аккаунты сразу в двух российских соцсетях – во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Это поможет гражданам получать информацию об их деятельности в доступной и понятной форме.С 1 декабря россияне смогут встать на учёт в налоговом органе через сайт Госуслуг – потребуется только электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.Реестр так называемых иноагентов теперь будет единым. В силу вступает закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который определяет порядок включения в этот список и исключения из него. Документ обобщает и дополняет положения из других законов, ранее уже регулировавших эту сферу.Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков. Им также нельзя будет проводить публичные мероприятия и экспертизу в области законов и экологии, участвовать в госзакупках, получать различную господдержку, страховать свои финансы и применять упрощённую систему налогообложения.Кроме того, Минюст начнёт публиковать персональные данные ИА, включая дату рождения, ИНН и СНИЛС.В РФ с 1 декабря будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из неё органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить все актуальные сведения.С зимы при обращении за медицинской помощью разрешат по своему выбору предъявлять полис обязательного медицинского страхования или документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении).Операторов связи обяжут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчёт о своей деятельности. В нём придётся указывать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.Отсутствие отчёта или недостоверные сведения, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.С 1 декабря расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги». В их числе – ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, приём деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, а также получение лицензий и разрешений.У учреждений среднего профессионального образования – колледжей, техникумов и т. д. – появится возможность создавать учебно-производственные комплексы (УПК) и получать доход от их деятельности, направляя заработанные деньги на своё развитие. А учащиеся смогут не только проходить там практику, но и получить первое место работы.Со 2 декабря приёмных детей в приоритетном порядке будут зачислять в детсад или школу, где уже учатся братья и сестры из их семьи. Ранее это распространялось только на кровных.- В семьях приёмных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. Теперь администрация не вправе отказаться зачислить ребёнка в школу или садик, если туда уже ходит кто то из его семьи. Приёмным родителям не придётся рано утром развозить детей в разные места, – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.С 26 декабря для организаций и предприятий малого и среднего бизнеса начнут действовать послабления. Если нарушения с их стороны при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку они смогут уже через год, а не через три, как было раньше.Пример такого нарушения – технические ошибки в отчётности. Но если речь идёт о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.С 26-го числа расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственным и негосударственным участникам этой системы придётся отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение её качества.Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, то до 31 декабря 2022-го турфирмы должны предложить клиенту аналогичный тур или вернуть деньги.Это касается поездок в страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.Кроме того, в декабре в Бурятии, как и в целом по России, в среднем на 9% вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В многоквартирных жилых домах позволят устанавливать мини-сауны (индивидуальные), хаммамы и инфракрасные кабины. Соответствующие изменения уже внесли в приказ МЧС России («Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»). При этом оборудовать в квартирах полноценные бани и сауны по-прежнему будет запрещено.