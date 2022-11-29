Победителями соревнований стали 16 спортсменов республики
С 25 по 28 ноября в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по ушу в дисциплинах «таолу», «кунг-фу – традиционное ушу» и «юньчуньцюань». В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 10 регионов страны.
На соревнованиях успешно выступили спортсмены из Бурятии. Чемпионами и победителями турнира стали 16 ушуистов республики: Ренат Гаученов, Захар Ж., Аюша Б., Алдар Д., Арина Р., Мария У., Дарья Т., Игорь Х., Мария И., Екатерина Г., София Б., Александр Б., Анна Б., Чингис Г., Даниил Д., Софи Ф. Также призёрами стали: Алексей Б.-Ю., Дара Б., Арина Ч., Сергей К., Вера В., Алексей Х., Полина В.
Спортсменов тренируют Игорь Марковец, Светлана Фомицкая, Анастасия Ворошнина, Ксения Булычева и Алина Фёдорова. Об этом сообщает школа ушу «Золотой дракон».
23 ушуиста Бурятии завоевали медали в Новосибирске
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