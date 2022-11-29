В Бурятии прошло открытое первенство по дзюдо

За медали боролись спортсмены из Иркутска, Читы и Улан-Удэ



В Улан-Удэ прошло открытое первенство Бурятии по дзюдо среди девочек и мальчиков 2009-2012 годов рождения. Соревнования проводились в региональном центре единоборств «Патриот» в рамках всероссийского смотра конкурса «Динамо» - детям России».



В личном первенстве приняло участие 161 спортсмен в составе 10 команд из Иркутска, Читы и Улан-Удэ. На соревнованиях было разыграно 68 комплектов медалей, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».



По итогам первенства победителями стали: Ольга И. («Динамо»), Дарья И. («Динамо»), Валентина М. («Иппон-ФСК»), Маргарита В. («Иппон-Победа»), Андрей П. («Чита-Спарта»), Дмитрий К. («Чита-Спарта»), Никита И. («Чита-Спарта»), Марк Г. («Динамо»), Даниил С. («Кодокан»), Павел К. (РСШОР КР), Захар А. (РСШОР КР), Жан Р. («Иппон- ФСК»), Артём С. («Иппон-Победа»), Александр Ш. (РСШОР КР), Николай К. («Иппон-Победа»), Алексей Н. (РСШОР КР), Алексей Х. («Иппон-Победа»). Победители и призёры турнира награждены грамотами, медалями и ценными подарками.

