Мероприятие посвятят Неизвестному солдату
В Бурятии состоится патриотическая серия концертов «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться». Первым мероприятием проекта станет квартирник в Улан-Удэ, который пройдёт 3 декабря – в День Неизвестного солдата – в память о воинах, погибших в боевых действиях.
- Квартирник – это про общение музыкантов, транслирование близких исполнителю идей и дружелюбная публика для демонстрации собственных творческих зарисовок, - сообщает творческое объединение «10 дом».
В эту субботу перед аудиторией сыграют «Grooveteam», «Lazyb0nes», соло-исполнители Анастасия Потапова и Виктория Замулова, а также гости мероприятия – коллектив «Решение.do». Квартирник «Неизвестному солдату» состоится в центре современного искусства «Залуу», на 4 этаже.
Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ проведут патриотический квартирник
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