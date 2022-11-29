В Улан-Удэ проведут патриотический квартирник

Мероприятие посвятят Неизвестному солдату



В Бурятии состоится патриотическая серия концертов «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться». Первым мероприятием проекта станет квартирник в Улан-Удэ, который пройдёт 3 декабря – в День Неизвестного солдата – в память о воинах, погибших в боевых действиях.



- Квартирник – это про общение музыкантов, транслирование близких исполнителю идей и дружелюбная публика для демонстрации собственных творческих зарисовок, - сообщает творческое объединение «10 дом».



В эту субботу перед аудиторией сыграют «Grooveteam», «Lazyb0nes», соло-исполнители Анастасия Потапова и Виктория Замулова, а также гости мероприятия – коллектив «Решение.do». Квартирник «Неизвестному солдату» состоится в центре современного искусства «Залуу», на 4 этаже.



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