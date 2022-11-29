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В Бурятии рассказали о порядке возвращения отцов троих детей с СВО

В Бурятии рассказали о порядке возвращения отцов троих детей с СВО
Общество, 
Их жён попросили принести свидетельства о рождении ребятишек в военкоматы

Попавших под частичную мобилизацию жителей Бурятии, у которых есть трое детей, отзовут со спецоперации на Украине. Такое обещание дал накануне глава республики Алексей Цыденов. Он заверил, что многодетных отцов вернут домой очень быстро.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила: от родственников участников СВО в самом деле поступают подобные обращения. Омбудсмен подала уже два иска в защиту мобилизованных в Кабанский и Тункинский районные суды.

- Поступают вопросы, что делать дальше. Сейчас районные военкоматы составляют список мобилизованных и просят их жён предоставить свидетельства о рождении детей. Если вам ещё не позвонили, сами отнесите туда документы, – обратилась Юлия Жамбалова к супругам призванных на СВО. – Дальше уже эти списки передадут в Министерство обороны РФ. Надеемся, что отцы вернутся в свои семьи.

Однако, по словам омбудсмена, есть случаи – например, в Свердловской области, когда мобилизованные отказываются возвращаться и остаются в зоне боевых действий.

- Выражаю большую благодарность Алексею Самбуевичу за принятое решение в вопросе социальной справедливости. Не во всех регионах пошли на такой шаг, – добавила уполномоченный.
частичная мобилизация родители омбудсмен

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