В Бурятии рассказали о порядке возвращения отцов троих детей с СВО

Их жён попросили принести свидетельства о рождении ребятишек в военкоматы
Попавших под частичную мобилизацию жителей Бурятии, у которых есть трое детей, отзовут со спецоперации на Украине. Такое обещание дал накануне
глава республики Алексей Цыденов. Он заверил, что многодетных отцов вернут домой очень быстро.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила: от родственников участников СВО в самом деле поступают подобные обращения. Омбудсмен подала уже два иска в защиту мобилизованных в Кабанский и Тункинский районные суды.
- Поступают вопросы, что делать дальше. Сейчас районные военкоматы составляют список мобилизованных и просят их жён предоставить свидетельства о рождении детей. Если вам ещё не позвонили, сами отнесите туда документы, – обратилась Юлия Жамбалова к супругам призванных на СВО. – Дальше уже эти списки передадут в Министерство обороны РФ. Надеемся, что отцы вернутся в свои семьи.
Однако, по словам омбудсмена, есть случаи – например, в Свердловской области, когда мобилизованные отказываются возвращаться и остаются в зоне боевых действий.
- Выражаю большую благодарность Алексею Самбуевичу за принятое решение в вопросе социальной справедливости. Не во всех регионах пошли на такой шаг, – добавила уполномоченный.
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