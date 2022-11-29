Улан-удэнцы смогут бесплатно и быстро сдать тест на ВИЧ

Точность анализа почти 100%
Жителей Улан-Удэ приглашают пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом.
Сдать анализы можно будет 30 ноября и 1 декабря во ВСГУТУ и ТРЦ People’s Park.
Экспресс-тестирование занимает 10-15 минут. Точность результата – 99%.
Специалисты берут анализ крови из пальца. Специальной подготовки к сдаче анализа не требуется.
Точность анализа почти 100%
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